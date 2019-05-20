Понедельник, 20 Мая 2019 года
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В Кемерово крупным пожаром охвачен автосалон «Хендай»

Происшествия

В районе пожара перекрыто движение автотранспорта

Кемерово, 20 мая 2019, 18:14 — REGNUM  В Кемерово пожарные борются с огнём, охватившим здание автосалона «Хендай», сообщает 20 мая пресс-служба регионального управления МВД.

Информации о пострадавших пока не поступало. С пожаром борются при помощи 14 единиц спецтехники.

Из-за пожара ограничено движение транспорта на нескольких улицах города. Кроме того, полицейские оцепили место происшествия, потоки транспорта перенаправляются дополнительными экипажами ГИБДД.

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