В Кемерово крупным пожаром охвачен автосалон «Хендай»

Кемерово, , 18:14 — REGNUM В Кемерово пожарные борются с огнём, охватившим здание автосалона «Хендай», сообщает 20 мая пресс-служба регионального управления МВД.

Информации о пострадавших пока не поступало. С пожаром борются при помощи 14 единиц спецтехники.

Из-за пожара ограничено движение транспорта на нескольких улицах города. Кроме того, полицейские оцепили место происшествия, потоки транспорта перенаправляются дополнительными экипажами ГИБДД.

Читайте ранее в этом сюжете: Три человека погибли при взрыве на АЗС в Подмосковье