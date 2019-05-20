Эйфелева башня закрыта из-за инцидента с посетителем

Париж, , 18:06 — REGNUM Проход на Эйфелеву башню в Париже временно закрыли после того, как один из посетителей попытался забраться на сооружение. Об этом сообщается 20 мая в официальном микроблоге парижской достопримечательности в Twitter.

«Эйфелева башня в настоящее время закрыта. Действие запрета сохраняется до нового распоряжения», — говорится в сообщении.

Во избежание длительного ожидания в очереди, посетителям рекомендуется перенести свой визит на другое время. Других подробностей инцидента в сообщении не приводится.