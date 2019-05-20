Полковник Захарченко рассказал об успешной борьбе с коррупцией

Москва, , 17:40 — REGNUM Свидетели защиты по уголовному делу с участием экс-сотрудника антикоррупционного отдела главка МВД России Дмитрия Захарченко полностью опровергли линию обвинения и доказали его непричастность к коррупционным действиям. Об этом в ходе судебного заседания Пресненского суда Москвы заявил подсудимый полковник, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Захарченко отметил, что ни разу не просил о получении взятки, напротив, его коллеги отмечали его высокий вклад в делах по борьбе с коррупцией. На попытку полковника привести в пример слова сотрудников, судья ответила отказом.

— Они мне открыто это говорили, — сказал подсудимый.

— Не нужно рассказывать о беседах с оперативными сотрудниками. Вы не имеете права ссылаться на доказательства, которых нет в материалах дела судебного разбирательства, — парировала судья.

— Я с ними разговаривал.

— Это лишняя информация. Я не хочу её знать совершенно.

Полковник Захарченко также выступил с критикой запрошенного для него срока наказания — 15,5 лет лишения свободы в тюрьме строгого режима.

«Прокурор, когда принимала решение о размере запрашиваемого срока, видимо, слушала песню «Мало, мало половин» Ольги Бузовой», — прокомментировал Захарченко.

Напомним, доводы гособвинителя Захарченко считает необъективными и отрицает тот факт, что использовал дисконтную карту «Ла Маре», якобы полученную от владельца сети одноименных ресторанов Мехди Дусса в качестве неимущественной взятки.