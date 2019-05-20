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Мосгорсуд оставил под арестом украинских моряков

Происшествия

Рассмотрены жалобы четырёх из 24 моряков

Москва, 20 мая 2019, 16:31 — REGNUM  Московский городской суд отклонил жалобы на продление ареста четырёх украинских моряков, задержанных в Чёрном море за нарушение государственной границы РФ, сообщает 20 мая ТАСС.

Заседание прошло в закрытом режиме, о его результатах сообщил адвокат одного из моряков Олег Елисеев.

«Постановление оставили без изменений», — сказал он.

По словам Елисеева, изменения коснулись лишь технических вопросов. Моряки останутся под стражей до 24 июля.

Ранее постановление об аресте вынес Лефортовский районный суд. Напомним, всего задержаны 24 украинских моряка.

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