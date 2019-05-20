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При взрыве на заброшенной птицефабрике под Орлом погиб человек

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Орел, 20 мая 2019, 16:16 — REGNUM  36-летний мужчина погиб в результате взрыва на территории бывшей птицефабрики в Орловском районе Орловской области 19 мая. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности».

По предварительным данным, взрыв произошел из-за воспламенения газовоздушной смеси, примененной во время подготовки к игре в страйкбол, сообщили в СК.

Вместе с приятелем он обследовал заброшенное помещение для организации игр. Друзья попытались создать спецэффекты с помощью газа и петард. В результате взрыва от здания откололся кусок, который ударил 36-летнего мужчину по голове, пишут «Орловские новости». Его приятель не пострадал.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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