Неизвестные парализовали работу судейской квалификационной комиссии в Киеве

Киев, , 16:09 — REGNUM Членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины не пустила на работу группа неизвестных, заявили 20 мая в пресс-службе ВККС.

Злоумышленники назвали себя «общественными активистами», однако отказались уточнять к какой именно организации они принадлежат.

Члены комиссии обратились в полицию и сейчас под зданием находятся и полицейские и неизвестные.

В пресс-службе ВККС надеются, что инцидент больше не повторится, поскольку на 21 мая запланирована аттестация 34-х судей Киевского административного окружного суда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американское издание Atlantic council опубликовало статью, автор которой призвал нового президента Украины Владимира Зеленского провести судебную реформу в стране. Он охарактеризовал состояние украинских судов как насмешку над самой идеей правосудия.

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