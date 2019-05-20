Гражданин Франции приговорен к смертной казни в Индонезии

Матарам, Индонезия, , 15:56 — REGNUM Житель Франции Феликс Дорфин был приговорен 20 мая к смертной казни судом Индонезии за незаконный оборот наркотиков, в то время как обвинение требовало 20 лет лишения свободы, сообщает Le Figaro.

«Мы объявляем Феликса Дорфина виновным в импорте наркотиков и приговариваем его к смертной казни», — заявил судья Иснурул Сямсул Ариф в зале суда города Матарам на острове Ломбок.

Тридцатилетний житель Франции оставался спокойным на момент вынесения приговора. Его адвокат заявил, что намерен подать апелляцию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, житель Франции Феликс Дорфин был задержан в конце сентября 2018 года в аэропорту Ломбока, туристического острова недалеко от Бали. Правоохранительные органы обнаружили у него более трех килограммов наркотиков, спрятанных в чемодане с двойным дном.

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