В Германии арестована женщина, подозреваемая покушении на убийство детей

Дюссельдорф, Германия, , 15:51 — REGNUM В Германии арестована молодая женщина, обвиняемая в умышленном поджоге своей квартиры и покушении на убийство собственных детей, передает канал n-tv 20 мая.

Пожар произошел в многоквартирном доме в коммуне Хольцвиккеде (Северный Рейн — Вестфалия). В качестве доказательства вины 26-летней подозреваемой у прокуратуры имеются скриншоты и кадры, сделанные знакомым девушки во время разговора с ней по видео-звонку. На них видно, как подозреваемая поджигает лежащую рядом с ноутбуком стопку белья и выходит из квартиры, затем огонь распространяется по помещению.

Пожарным удалось спасти из горящей квартиры двоих детей двух и пяти лет, однако врачи опасаются за их жизни. Пострадал также сосед, пытавшийся прийти на помощь запертым мальчикам.

По версии следствия, поступок женщины был вызван гневом: она была в ярости из-за того, что ее супруг не пришел вовремя домой и не отвечал на звонки. Подозреваемая отрицает предъявленные обвинения.