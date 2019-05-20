Понедельник, 20 Мая 2019 года
15:51:53 МСК

В Германии арестована женщина, подозреваемая покушении на убийство детей

Происшествия

Мальчиков двух и пяти лет удалось спасти из огня

Дюссельдорф, Германия, 20 мая 2019, 15:51 — REGNUM  В Германии арестована молодая женщина, обвиняемая в умышленном поджоге своей квартиры и покушении на убийство собственных детей, передает канал n-tv 20 мая.

Пожар произошел в многоквартирном доме в коммуне Хольцвиккеде (Северный Рейн — Вестфалия). В качестве доказательства вины 26-летней подозреваемой у прокуратуры имеются скриншоты и кадры, сделанные знакомым девушки во время разговора с ней по видео-звонку. На них видно, как подозреваемая поджигает лежащую рядом с ноутбуком стопку белья и выходит из квартиры, затем огонь распространяется по помещению.

Пожарным удалось спасти из горящей квартиры двоих детей двух и пяти лет, однако врачи опасаются за их жизни. Пострадал также сосед, пытавшийся прийти на помощь запертым мальчикам.

По версии следствия, поступок женщины был вызван гневом: она была в ярости из-за того, что ее супруг не пришел вовремя домой и не отвечал на звонки. Подозреваемая отрицает предъявленные обвинения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийства и жестокое обращение с детьми
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить