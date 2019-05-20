В Британии рассказали о предотвращении почти 20 терактов

Лондон, , 15:33 — REGNUM Спецслужбы Великобритании за последние два года предотвратили 19 терактов в Соединенном Королевстве, сообщает Sky News со ссылкой на министра внутренних дел страны Саджида Джавида.

«За последние два года спецслужбы предотвратили 19 терористических атак, в том числе 14 со стороны исламистов и пять — со стороны сторонников крайне правых идей», — заявил Джавид.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британские разведслужбы предупредили о возможных террористических актах боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на известных курортах мира.

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