Микрокредитную компанию наказали в Чувашии за угрозы и порно в соцсетях

Чебоксары, , 15:26 — REGNUM В Чувашии оштрафована нижегородская микрокредитная компания, осуществляющая деятельность на территории республики. Как сообщили ИА REGNUM в УФССП по региону, в соцсети на странице должника публиковались угрозы, а под фотографиями детей — картинки порнографического характера.

В совершении административного правонарушения уличили компанию из Нижегородской области, в отношении которой был составлен протокол по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»)

«Из протокола следует, что сотрудники кредитной компании направляли 35-летнему жителю города Чебоксары на страницу в социальной сети сообщения, содержащие угрозы, нецензурные и оскорбительные выражения, связанные с возвратом просроченной задолженности. Кроме того, под фотографиями детей мужчины неоднократно размещались картинки порнографического характера», — говорится в сообщении.

Рассмотрев собранные по делу доказательства, суд назначил наказание в виде 50 тыс. рублей штрафа. Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, ранее в службу судебных приставов обратилась жительница Чувашии, которую завалили звонками коллекторы. За три недели они позвонили более 50 раз, хотя по закону можно звонить не более восьми раз в месяц. Ранее сообщалось, что в январе 2019 года 15 человек обратились в УФССП по республике за защитой нарушенных прав.

Всего в Чувашии в настоящее время зарегистрированы три коллекторских агентства.