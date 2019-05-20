В Калуге столкновение троллейбуса с фурой вызвало транспортный коллапс

Калуга, , 15:01 — REGNUM В Калуге утром 20 мая на перекрестке улиц Рылеева и Суворова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса и большегрузного автомобиля с полуприцепом.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, до столкновения транспортные средства двигались в попутном направлении по улице Рылеева. На перекрестке грузовой автомобиль Scania с полуприцепом совершал поворот направо, а троллейбус продолжал движение прямо.

Во время столкновения в салоне троллейбуса, по словам водителя, находилось около 20 пассажиров. В результате ДТП никто из участников дорожного движения за оказанием медицинской помощи не обращался. Однако столкновение троллейбуса с фурой вызвало в центре города транспортный коллапс.

По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM 4 мая легковой автомобиль врезался в троллейбус. В ДТП пострадали две женщины. Обе пострадавшие были госпитализированы в Калужскую больницу скорой медицинской помощи.

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