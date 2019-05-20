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В Ярославской области капитан разбирал военную технику на драгметаллы

Происшествия

Он обвиняется в растрате

В Ярославской области капитан разбирал военную технику на драгметаллы
Следственный комитет

Ярославль, 20 мая 2019, 14:57 — REGNUM  В Ярославской области направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела хранения одной из воинских частей, расположенных в городе Рыбинске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили следственном отделе по Ярославскому гарнизону военно-следственного управления СКР.

На скамье подсудимых окажется капитан-лейтенант, возглавлявший отдел по хранению имущества, в том числе военной техники.

«Следствием установлено, что в период с июня 2015 года по апрель 2017 года у желающего незаконно обогатиться за счет государства возник преступный умысел, направленный на хищение комплектующих военной техники, в состав которых входят драгоценные металлы, которые он выпаивал из похищенных изделий и впоследствии реализовывал за денежное вознаграждение», — сообщили в следственном отделе по Ярославскому гарнизону.

Капитан-лейтенант обвиняется в совершении растраты с использованием своего служебного положения. Ущерб от его действий составил 514 726 рублей. Уголовное дело направлено в Ярославский гарнизонный военный суд.

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