Подозреваемый в убийстве школьницы в Чувашии арестован и даёт показания

Чебоксары, , 14:57 — REGNUM Подозреваемый в убийстве 15-летней школьницы в Яльчикском районе Чувашии взят под стражу. Решается вопрос о предъявлении обвинения, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

В убийстве девочки подозревают парня 2001 года рождения, с которым жертва была знакома. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). По ходатайству следствия злоумышленник решением Яльчикского районного суда взят под стражу сроком на два месяца. Решается вопрос о предъявлении обвинения.

«Как полагает следствие, преступление было совершено в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений», — сказали в следственном управлении.

Другие детали дела пока не раскрываются. Обстоятельства происшествия устанавливаются, назначены судебные экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о безвестном исчезновении школьницы поступила в правоохранительные органы 15 мая. В ходе поисков труп девочки был обнаружен на окраине села Яльчики. Эксперты констатировали «телесные повреждения в области головы, свидетельствующие о криминальном характере смерти».

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