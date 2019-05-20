В столице Кузбасса убили преподавателя вуза

Кемерово, , 14:24 — REGNUM В Кемерове следователи предъявили обвинение 31-летней женщине — её обвиняют в убийстве преподавателя одного из учебных заведений города. Дело возбуждено по статье «Убийство, совершённое из корыстных побуждений, а равно сопряженное с разбоем» (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает кореспондент ИА REGNUM.

По версии следствия, утром 14 мая 2019 года женщина не пришла на работу. Коллеги решили проверить, что с ней случилось. Двери квартиры оказались открыты. В одной из комнат было обнаружено тело 82-летней женщины с травмой головы. Из квартиры пропали ювелирные украшения, банковские карты и телефон. В течение нескольких часов была задержана подозреваемая — ранее судимая 31-летняя местная жительница, проходившая у потерпевшей курсы подтверждения квалификации. Она рассказала следователю, что ранее похитила у пенсионерки крупную сумму денег и пришла поговорить с ней, чтобы та забрала заявление из полиции. Хозяйка отказалась. Тогда женщина решила убить её и забрать другие ценные вещи. Она несколько раз ударила пенсионерку металлической гантелей по голове. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.

«По оперативной информации, задержанная имела зависимость от азартных игр. По ходатайству следователя судом женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела обвиняемой будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается », — уточнили в СУ СКР по Кемеровской области.

Некоторые СМИ сообщают, что погибшая была преподавателем медицинского университета.