Полицейских в Казахстане уволили после конфликта с антикоррупционерами

Нур-Султан, , 14:32 — REGNUM Пятеро сотрудников полиции в Атырауской области Казахстана лишились своих должностей после необоснованной остановки автомобиля с сотрудниками антикоррупционного ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел республики.

Трое сотрудников полиции лишились должностей за необоснованную остановку автомобиля. Кроме того, от занимаемых должностей освобождены командир подразделения и начальник полицейской службы Атырау за отсутствие контроля за личным составом.

К строгой дисциплинарной ответственности также привлечено руководство управления полиции по Атырау. К ответственности были привлечены и сотрудники национального бюро по противодействию коррупции. В частности, должности лишился руководитель департамента национального бюро по Атырауской области Малик Уайсов.

Напомним, в середине мая в сети появился видеоролик, на котором видно, как полицейские остановили два автомобиля на трассе Атырау — Дамба, в которых находились сотрудники национального бюро по противодействию коррупции. В результате спора о правомочности остановки автомобиля возник конфликт.