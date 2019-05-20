В Египте ликвидированы 12 террористов

Каир, , 14:18 — REGNUM Правоохранительные органы Египта ликвидировали 12 боевиков недалеко от столицы государства, города Каир. Об этом сообщает 20 мая Anadolu Ajansi со ссылкой на данные министерства внутренних дел Египта.

По данным ведомства, во время перестрелки также погибли семь мирных граждан. По данным силовиком, нападавшие были связаны с «Братьями мусульманами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, «Братья мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ее лидер, бывший президент Египта Мухаммеда Мурси, были отстранены от руководства страной военными в 2013 году.

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