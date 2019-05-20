Понедельник, 20 Мая 2019 года
14:19:43 МСК

В Египте ликвидированы 12 террористов

Происшествия

Также погибли семь мирных граждан

Каир, 20 мая 2019, 14:18 — REGNUM  Правоохранительные органы Египта ликвидировали 12 боевиков недалеко от столицы государства, города Каир. Об этом сообщает 20 мая Anadolu Ajansi со ссылкой на данные министерства внутренних дел Египта.

По данным ведомства, во время перестрелки также погибли семь мирных граждан. По данным силовиком, нападавшие были связаны с «Братьями мусульманами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, «Братья мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ее лидер, бывший президент Египта Мухаммеда Мурси, были отстранены от руководства страной военными в 2013 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Взрыв в Египте: граждан РФ среди пострадавших нет

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить