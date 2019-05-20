После видео с избиением подростка из Новосибирска СКР возбудил дело

Новосибирск, , 13:52 — REGNUM Очередное видео с избиением новосибирского подростка привело к уголовному расследованию — следователи возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью (п. «г» ч.2 ст.112 УК РФ), сообщвает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 14 мая на странице паблика «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация с фото и видео того, что «учащиеся колледжа избили подростка и поставили его на колени».

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Как установило следствие, 1 апреля 2019 года знакомый 16-летнего подростка предложил ему поговорить о давней ссоре. На разговор в одну из квартир Кировского района Новосибирска пришли и другие подростки. Двое подростков 17-ти и 18-ти лет стали выяснять отношения с потерпевшим и по очереди били руками и ногами по голове. Присутствовавшие при избиении снимали происходящее на камеру мобильных телефонов. Потерпевший и его законный представитель обратились за помощью в больницу, а затем — с заявлением в правоохранительные органы.

«Следователями во взаимодействии с сотрудниками отдела полиции № 8 «Кировский» управления МВД России по городу Новосибирску установлены очевидцы и участники преступления. Один из подозреваемых объявлен в розыск. По уголовному делу проведены первоначальные следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы, расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в СУ СКР по Новосибирской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после появления видео с избиением подростка в Новосибирске разгорелся скандал. На странице паблика «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте», где появилась информация, говорилось, что якобы «учащиеся Архитектурно-строительного колледжа избили подростка». На что директор названного колледжа Сергей Аверьяскин назвал информацию в соцсети, которую подхватили местные СМИ, «фейковым вбросом».

Это уже не первое подобное видео с избиением подростков из Новосибирской области — в начале апреля в сеть был выложен видеоролик из города Барабинска, на котором подростки жестоко избивают несовершеннолетнего. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по статье «Побои» (ст. 116 УК РФ).

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