Двое москвичей грабили дальнобойщиков на трассе М-3 «Украина»

Калуга, , 13:50 — REGNUM В Калужской области сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в совершении разбоя и грабежа в отношении водителей, осуществляющих международные грузоперевозки. Как сообщили 20 мая корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, задержаны двое мужчин — жители Москвы и Московской области 1981 и 1975 года рождения. Они ранее уже привлекались к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, кражу и мошенничество.

Местом реализации противоправных деяний стала автодорога М-3 «Украина» в районе границы Московской и Калужской областей. По версии оперативников, подозреваемые останавливали большегрузный транспорт с иностранными номерами и за определенную плату настойчиво предлагали свое «покровительство». В случае отказа водителям угрожали физической расправой.

Первый факт обращения в органы внутренних дел зарегистрирован 28 апреля 2019 года на территории г. Обнинска, в месте расположения неохраняемой автостоянки на Киевском шоссе. Подозреваемые, демонстрируя нож под угрозой применения насилия, потребовали у гражданина Киргизии передать имеющиеся денежные средства. Как только деньги были получены, шантажисты оставили водителю визитку с номером мобильного телефона, на который он в случае возникновения проблем может позвонить, чтобы решить их.

Аналогичный факт был зафиксирован 25 марта на территории Боровского района (108-й км автодороги М-3 «Украина»). Потерпевшим от противоправных действий подозреваемых стал гражданин Молдавии. В данном случае водитель отказался передавать деньги, но один из злоумышленников самостоятельно забрался в кабину машины и силой забрал деньги.

При задержании изъяли автомобиль, на котором передвигались грабители. В ходе досмотра транспортного средства были обнаружены нож, фонарик с электрошокером, визитки и мобильный телефон с сим-картой указанного в визитках номера.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Грабеж». В настоящее время подозреваемые заключены под стражу. Им грозит наказание до 10 лет лишения свободы.