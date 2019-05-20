Алтайский бизнесмен захватил землю и организовал свалку химических отходов

Кулунда, Алтайский край, , 13:38 — REGNUM Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю направлено в суд уголовное дело в отношении 35-летнего предпринимателя из Михайловского района. Как следует из официального сообщения ведомства, с июля 2012 по ноябрь 2018 года мужчина самовольно захватил земельный участок площадью более 118 тысяч квадратных метров и организовал на нём незаконный приём отходов потребления и производства.

«В течение более 6 лет в нарушение федерального законодательства в сфере экологии, обвиняемый с целью увеличения доходов Общества и снижения материальных затрат, не организовал надлежащего обращения химических отходов для снижения негативного воздействия на окружающую среду. Данные действия повлекли за собой загрязнение окружающей среды и создали реальную угрозу причинения ей существенного вреда в денежном эквиваленте в размере более 170 миллионов рублей», — пояснили следователи.

Известно, что в ходе предварительного следствия предприниматель свою вину в содеянном признал. На его имущество наложен арест. Уголовное дело будет рассматриваться по ч. 2 ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, то есть хранение, захоронение и иное обращение химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда окружающей среде, повлекшие загрязнение окружающей среды»).

Напомним, с 1 января 2019 года почти все российские регионы перешли на новую схему утилизации твёрдых бытовых отходов. Алтайская схема поделена на семь зон, определены мусорные операторы и тарифы, но проблему с несанкционированными свалками решить так и не удалось. Вызывают неприятие местного населения и места строительства новых мусорных полигонов.