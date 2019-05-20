В Танзании смерч «унес» школьницу на 2 км от дома

Мбея, Танзания, , 13:49 — REGNUM При загадочных обстоятельствах ученицу четвертого класса из области Мбея в Танзании «унес смерч». Происшествие вызвало беспокойство жителей района, передает газета Mtanzania.

В интервью девочка рассказала, что инцидент произошел 18 мая. По ее словам, она вышла во двор чистить зубы. Вместе с зубной щеткой и кувшином воды в руке ее «поднял и понес ветер».

Хэппи вспомнила, как она улетала далеко от дома и не понимала, что происходит. По пути она уронила зубную щетку и кувшин, сама девочка упала позже в двух километрах от дома. В результате инцидента она сломала правую ногу. В настоящее время девочка находится в больнице.

Председатель района Июнга Элиас Мвакьюса сообщил, что в районе часто происходят пропажи детей при загадочных обстоятельствах.