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Система ПВО Саудовской Аравии перехватила две ракеты

Происшествия

Ракеты были направлены в сторону Джидды и Мекки

Сана, 20 мая 2019, 13:19 — REGNUM  Система противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватила две ракеты, запущенные в сторону Мекки и Джидды йеменскими хуситами, сообщает 20 мая Al Arabia со ссылкой на источник.

По словам источника, правительство Йемена, лояльное Эр-Рияду, решительно осудило попытку хуситов нанести удар по священному для мусульман городу, назвав данный акт террористическим.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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