В Москве идёт третий день прений сторон по делу полковника Захарченко

Москва, , 12:57 — REGNUM В Пресненском суде Москвы идёт третий день прений сторон по уголовному делу экс-сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Говорю только правду и факты, которые суд может легко проверить. На примере дела Кокорина и Мамаева вы знаете, что есть видеозаписи. Они ведутся в «Кофемании». И мои слова можно подтвердить», — заявил Захарченко.

Речь полковника также длится уже третий день, первые два — до самого закрытия суда. Судье приходилось прерывать монолог Захарченко ежедневно в 22 часа вечера. Также судья неоднократно делала подсудимому замечания во время выступления — причиной тому стали его критические высказывания в адрес гособвинителя. Отметим, судьей по данному делу выступает Елена Абрамова — та самая, кто отправила футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина отбывать наказание в колонии.

Ранее прокурор по данному делу Милана Дигаева запросила для полковника 15,5 лет лишения свободы и выплату штрафа в почти 500 млн рублей. Захарченко, в свою очередь, вину не признаёт и все обвинения в свой адрес называет ложными. Когда монолог будет закончен, свою позицию по делу озвучат адвокаты. Затем бывшему сотруднику антикоррупционного отдела главка МВД дадут выступить с последним словом.

Напомним, отец подсудимого Виктор Захарченко получил четыре года лишения свободы в колонии общего режим. Мужчину обвинили в растрате пяти млн рублей банка «Московское ипотечное агентство», куда на руководящую должность его трудоустроил сын. Самого Дмитрия Захарченко подозревают в коррупции, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании правосудию.