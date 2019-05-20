В Красноярском крае экс-мэр признан виновным в мошенничестве

Боготол, Красноярский край, , 12:48 — REGNUM В Красноярском крае вынесен приговор бывшему мэру города Боготола по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 20 мая в Главном следственном управлении СКР по региону.

Следствие и суд установили, что экс-глава Боготола в 2014—2015 годах и депутаты местного горсовета приобрели право собственности на квартиру в Боготоле стоимостью 1,7 млн рублей. Уточняется, что это было сделано в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2013−2017 годы путём предоставления подложных документов. Городской бюджет понёс ущерб на 1,7 млн.

Суд назначил экс-градоначальнику наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет три месяца в колонии общего режима. Также он должен выплатить 300 тысяч рублей штрафа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о задержании мэра Боготола стало известно в октябре 2017 года.

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Добавим, имя и фамилия осуждённого мэра в пресс-релизе ГСУ СКР по краю не сообщаются. Однако, по информации местных массмедиа, речь идёт об Андрее Артибякине, который являлся главой Боготола с 2008 года.

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