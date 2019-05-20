В Турции арестовали более 90 человек, подозреваемых в терроризме

Анкара, , 12:43 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали по меньшей мере 91 человека, которые подозреваются в связях с ФЕТО. Об этом сообщает 20 мая Anadolu Ajansi со ссылкой на свои источники.

Организация ФЕТО считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории государства запрещена.

Лидер группировки религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в организации государственного переворота, произошедшего в июле 2016 года. В ходе путча погиб 251 человек.

Духовный лидер, скрывающийся в США, отвергает подобные обвинения, однако возвращаться на родину не спешит. Анкара настаивает на экстрадиции Гюлена, на что Вашингтон пока отвечает отказом.

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