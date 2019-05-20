Бойцы СОБР задержали высокопоставленного офицера полиции из Подмосковья

Чехов, Московская область, , 12:40 — REGNUM В Москве задержан начальник Столбовского отдела полиции подмосковного Чехова, сообщает 20 мая «Московский комсомолец».

Задержание произошло, предположительно, при получении взятки. Вместе с начальником отдела задержан ещё один сотрудник полиции, из уголовного розыска.

По данным издания, офицер 17 мая встречался в московском ресторане с гражданским лицом, от которого получил денежные средства в размере пять миллионов рублей. Операцию по задержанию проводили бойцы СОБР у входа в заведение общественного питания.

Официальной информации по задержанию пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году руководители полиции города Чехова Московской области задержаны сотрудниками ФСБ и Следственного комитета.

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