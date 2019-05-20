Понедельник, 20 Мая 2019 года
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Бойцы СОБР задержали высокопоставленного офицера полиции из Подмосковья

Происшествия

Официальной информации пока нет

Чехов, Московская область, 20 мая 2019, 12:40 — REGNUM  В Москве задержан начальник Столбовского отдела полиции подмосковного Чехова, сообщает 20 мая «Московский комсомолец».

Задержание произошло, предположительно, при получении взятки. Вместе с начальником отдела задержан ещё один сотрудник полиции, из уголовного розыска.

По данным издания, офицер 17 мая встречался в московском ресторане с гражданским лицом, от которого получил денежные средства в размере пять миллионов рублей. Операцию по задержанию проводили бойцы СОБР у входа в заведение общественного питания.

Официальной информации по задержанию пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году руководители полиции города Чехова Московской области задержаны сотрудниками ФСБ и Следственного комитета.

Читайте ранее в этом сюжете: Спецназ ФСБ задержал руководителей полиции подмосковного Чехова

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