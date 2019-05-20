Понедельник, 20 Мая 2019 года
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ВВС Турции вновь нанесли удар по позициям РПК в Ираке

Происшествия

Живая сила противника, по предварительным данным, не пострадала

Анкара, 20 мая 2019, 12:41 — REGNUM  Военно-воздушные силы (ВВС) Турции нанесли очередной удар по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории северного Ирака, об этом 20 мая сообщает Anadolu Ajansi.

Ударом авиации были уничтожены склады с оружием повстанцев, их укрытия. О поражении живой силы противника, а также о гибели среди мирных жителей пока не сообщается.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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Курдистан
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