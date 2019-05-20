ВВС Турции вновь нанесли удар по позициям РПК в Ираке

Анкара, , 12:41 — REGNUM Военно-воздушные силы (ВВС) Турции нанесли очередной удар по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории северного Ирака, об этом 20 мая сообщает Anadolu Ajansi.

Ударом авиации были уничтожены склады с оружием повстанцев, их укрытия. О поражении живой силы противника, а также о гибели среди мирных жителей пока не сообщается.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.