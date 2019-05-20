Силы ПВО отразили атаку боевиков на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Москва, , 12:32 — REGNUM Российская авиабаза Хмеймим в Сирийской Арабской Республике подверглась обстрелу. По информации Минобороны РФ, попытка нападения была совершена террористами «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) накануне, 19 мая.

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Уточняется, что с территории идлибской зоны деэскалации по российской авиабазе с помощью реактивной системы залпового огня боевики выпустили шесть реактивных снарядов.

«Дежурными силами ПВО авиабазы все снаряды были уничтожены», — добавили в российском военном ведомстве.

Также была оперативно выявлена и уничтожена точечным ударом установка РСЗО террористов. Никаких повреждений база не получила, пострадавших нет.

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Двое сирийских военных погибли в зоне Идлиб

Кроме того, в тот же день российские средства ПВО обнаружили приближавшиеся к Хмеймиму два беспилотника террористов. Они также были уничтожены далеко на подлёте к объекту.

Как сообщало ИА REGNUM, только в апреле террористами были предпринято двенадцать попыток обстрела авиабазы Хмеймим в Сирии. Все атаки, которые осуществлялись с применением РСЗО) и беспилотников, были отражены. Уточняется, что дроны были задействованы в восьми атаках, 12 из них удалось уничтожить.