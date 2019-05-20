Незаконный склад с чёрной икрой и осетриной накрыли в Волгограде

Волгоград, , 12:30 — REGNUM В Волгограде задержаны подозреваемые в незаконном обороте рыбы осетровых пород и черной икры. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

38-летний мужчина и 47-летняя женщина были задержаны полицейскими на территории одного из гаражных кооперативов Волгограда. В автомобиле, который принадлежит одному из подозреваемых, а также в холодильнике, установленном в помещении гаража, полицейские обнаружили 78 экземпляров рыб осетровых видов общим весом более 250 килограммов и свыше восьми килограммов черной икры, расфасованной в стеклянную тару. Документы, подтверждающие законность их добычи, на момент проверки отсутствовали. Ущерб, который браконьеры нанесли природе, оценивается в 10 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2019 года в ходе масштабной спецоперации на территории Москвы, Московской и Волгоградской областей было задержано 28 подозреваемых в незаконной добыче и переработке черной икры. Полиция изъяла почти 120 литров икры.

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