В Тюменской области осуждён поджигатель офиса приставов

Тюмень, , 12:28 — REGNUM В Тобольске Тюменской области осуждён поджигатель офиса судебных приставов. Приговор вступил в законную силу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Тобольского городского суда.

Из материалов судебного разбирательства следует, что у 44-летнего предпринимателя в 2018 году возникли проблемы в бизнесе. Против него были возбуждены исполнительные производства в связи с неуплатой налогов, страховых взносов в общей сумме более 3,5 млн рублей. Был наложен арест на его автомобиль Lexus LX 570. Также мужчине ограничили выезд за границу. Чтобы приставы не арестовали автомобиль за долги, он ежедневно менял его месторасположение.

Исполнительные действия в отношении имущества бизнесмена были намечены на 1 октября. Ночью 30 сентября бизнесмен пришёл с тремя самодельными зажигательными устройствами к офису службы судебных приставов, который располагался в жилом пятиэтажном доме по улице Ремезова на первом этаже, и установил их на окна трёх служебных кабинетов. Далее поджёг фитили. Но сработало лишь одно зажигательное устройство.

Возгорание от одного фитиля было потушено пожарными, которым пришлось эвакуировать жителей дома. Как выяснилось, поджигатель дожидался спецтехнику, якобы чтобы убедиться, что люди не пострадали. Затем покинул место происшествия.

В результате поджога было повреждено 106 исполнительных производств и уничтожено имущество службы судебных приставов на общую сумму 27,3 тыс. рублей. Бизнесмен в ходе следствия возместил причинённый ущерб, признал вину и активно сотрудничал со следствием. С учётом этих обстоятельств суд назначил ему наказание в один год лишения свободы условно.

Кроме того, в марте 2019 года СУ СКР по Тюменской области прекратил в отношении поджигателя уголовное преследование по ч. 1 ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей»), не обнаружив в его действиях состава преступления.

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