В Мали убит миротворец из Нигерии

Томбукту , Мали, , 12:26 — REGNUM Нигерийский миротворец из миссии ООН был убит неизвестными боевиками в Томбукту, передает BBC Africa со ссылкой на заявление ООН от 19 мая.

Генсек ООН Антониу Гуттереш осудил атаку, добавив, что он «глубоко разочарован» смертью миротворца.

Он призвал власти Мали наказать виновников преступлений и заявил, что атака на миротворцев ООН причисляется к «военным преступлениям».

Около 200 членов миротворческой миссии ООН в Мали погибли с 2013 года, что сделало ее миссией с наибольшей смертностью среди миротворцев. Миротворцы были дислоцированы в Мали в 2012 году, когда боевики захватили север страны. Контроль над страной все еще не был полностью возвращен в руки правительства. Недавно в несвязанном с данным инцидентом в Мали были ранены трое миротворцев из Чада.