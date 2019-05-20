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Ситуация под контролем: в Таджикистане подавили бунт в колонии

Происшествия

Лица, взятые в заложники, освобождены

Душанбе, 20 мая 2019, 12:20 — REGNUM  В Таджикистане полицейские подавили бунт в колонии, в результате которого погибли 29 заключенных и трое сотрудников исправительного учреждения, сообщили в министерстве юстиции этой страны.

«В результате […] были обезврежены 24 члена этой группы, а 35 других были задержаны. Лица, взятые в заложники, были освобождены», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая в колонии строгого режима №3/2 города Вахдат заключенные устроили беспорядки.

Один из организаторов беспорядков — Бехруз Гулмурод — сын бывшего полковника таджикского ОМОНа Гулмурода Халима, который в 2015 году перешёл на сторону группировки «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и позднее был убит в Сирии. Бунтом также командовали другие члены этой террористчиеской группировки.

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Происшествия в местах лишения свободы
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