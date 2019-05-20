Капризничал: в Красноярском крае мать изувечила младенца

Березовский р-н, Красноярский край, , 12:12 — REGNUM В Красноярском крае 30-летняя мать из Березовского района подозревается в причинении тяжких травм ребенку. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 мая в Следственном комитете РФ.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

По версии следствия, в феврале 2019 года мать находилась дома с трехмесячным ребенком. Младенец сильно плакал, капризничал. Это разозлило женщину. Она с силой кинула малыша на деревянную перегородку дивана. Ребенок ударился головой, на следующий день у него появился отек, однако мать за медпомощью не обращалась.

Она обратилась к медикам лишь в апреле 2019 года. Ребёенку поставили диагноз «ушиб головного мозга, перелом теменной кости». Младенца прооперировали, в настоящее время его состояние является удовлетворительным. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления тяжести вреда здоровью. Женщина полностью признает свою вину, ее могут лишить родительских прав. Расследование продолжается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года стало известно, что в Красноярском крае сельчанин, который ранее был судим за хранение наркотиков, разозлился на восьмимесячную дочь из-за плача и четыре раза ударил ее рукой по голове. Девочка умерла в больнице через несколько дней. Ее отец был арестован и дал признательные показания. Свои действия злоумышленник объяснил тем, что был нетрезв.

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