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Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель
Иван Шилов © ИА REGNUM
Убийство

Оренбург, 20 мая 2019, 11:50 — REGNUM  В пригороде Оренбурга утром 20 мая в жилом доме обнаружены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Оренбургской области.

В ведомстве заявили, что на данный момент это исчерпывающая информация по делу. По неофициальным данным, убиты директор филиала ООО «Газпромтранс», его супруга и водитель. Орудием тройного убийства стало холодное оружие.

Стоит отметить, что в марте 2019 года в Орске совершено дерзкое нападение и убийство заместителя директора по реализации услуг Орского производственного объединения филиала ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» — «ОренбургЭнерго». Действия исполнителя преступления попали в поле зрения камеры видеонаблюдения.

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