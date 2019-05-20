Понедельник, 20 Мая 2019 года
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В бразильском баре неизвестные расстреляли 11 человек

Происшествия

Официальной версии и мотивов нападения полиция еще не озвучила

Белен, Бразилия, 20 мая 2019, 11:27 — REGNUM  11 человек были убиты при нападении вооруженной банды на один из баров в бразильском штате Пара, пишет газета El Deber.

Как сообщила военная полиция, нападение произошло 19 мая в Белене в городском районе Гуама. В результате атаки погибли пятеро мужчин и шесть женщин, в том числе владелец бара. Еще один человек получил ранение.

Выжившие свидетели рассказали, что в помещение ворвались семеро злоумышленников, прибывшие на трех автомобилях и мотоцикле. Они совершали прицельные выстрелы в головы. Официальной версии и мотивов произошедшего полиция еще не называет. Возможно, речь идет о криминальных разборках.

В марте 2019 года министр юстиции и государственной безопасности Бразилии Сержиу Мору санкционировал отправку в штат Пара сотен агентов Национальной силы безопасности. Власти штата запросили помощи в борьбе с насилием.

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Организованная преступность в Латинской Америке
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