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Автомобиль такси упал в яму с кипятком в Петербурге

Происшествия

Пострадало только «железо»

Автомобиль такси упал в яму с кипятком в Петербурге
Иллюстрация: Topspb.tv
ЧП на Бухарестской улице (кадр телеканала «Санкт-Петербург")

Санкт-Петербург, 20 мая 2019, 11:25 — REGNUM  Легковой автомобиль одной из служб такси угодил в яму с горячей водой, образовавшуюся из-за прорыва трубы во дворе дома №152, корпус 2, на Бухарестской улице Санкт-Петербурга.

Как сообщает 20 мая телеканал «Санкт-Петербург», в результате ЧП пострадавших нет, однако автомобилю нанесен серьезный ущерб. Кроме того, повреждены еще несколько машин, припаркованных рядом с местом прорыва.

На месте ЧП работают сотрудники АО «Теплосеть» и аварийный комиссар. Ответственность компании перед третьими лицами застрахована, нанесенный ущерб будет возмещен.

Дефект на трубопроводе не повлиял на горожан, живущих в этом районе: горячая вода подается в дома в штатном режиме, а отопительный сезон в Петербурге уже завершился.

Как сообщало ИА REGNUM, рейсовый автобус с пассажирами угодил в промоину с горячей водой на юге Петербурга 24 апреля текущего года. Яма образовалась из-за прорыва теплотрассы. Спасатели эвакуировали 19 человек из автобуса при помощи пожарных автомобилей, никто не пострадал. К утру 26 апреля последствия прорыва были ликвидированы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге спасли 19 пассажиров автобуса, упавшего в яму с кипятком

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