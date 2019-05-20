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В Домодедово пьяного авиадебошира усадили в кресло-каталку

Происшествия

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело

В Домодедово пьяного авиадебошира усадили в кресло-каталку
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Домодедово

Москва, 20 мая 2019, 11:22 — REGNUM  Пассажир авиарейса Симферополь-Москва нарушал общественный порядок, сообщила журналистам 20 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту «Домодедово» поступила информация о том, что на борту авиалайнера, выполняющего рейс сообщением Симферополь-Москва, находится пассажир с признаками алкогольного опьянения, который нарушает общественный порядок», — сказала представитель МВД.

По её словам, после приземления самолёта полиция усадила нетрезвого пассажира в кресло-каталку и доставила в дежурную часть. Было проведено медицинское освидетельствование, которое установило наличие алкоголя в крови мужчины.

Нарушителя порядка привлекли к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ. Также в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Суд принял решение об аресте задержанного.

Как сообщало ИА REGNUM, осужден авиадебошир, устроивший скандал и драку на борту самолета Санкт-Петербург — Анталья.

Читайте ранее в этом сюжете: За хулиганство на рейсе Петербург — Анталья мужчину отправили в колонию

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Авиапроисшествия
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