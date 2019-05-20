Еще один человек скончался в результате обрушения бара на юго-западе Китая

Наньнин, Китай, , 11:08 — REGNUM Число жертв обрушения крыши бара, находившегося на последнем этаже трехэтажного здания в городе Байсэ в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юго-западе Китая возросло до трех человек, сообщает 20 мая издание China Daily.

Всего 90 человек пострадало в результате обрушения, из них трое погибли и еще 87 получили ранения. Среди пострадавших 17 человек госпитализированы для оказания медицинской помощи и еще 17 госпитализированы для дальнейшего обследования. 53 человека были выписаны из госпиталя после оказания помощи.

Четыре человека по-прежнему находятся под завалами по данным на 12:30 по местному времени. Местные власти направили 260 человек для проведения поисково-спасательной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел около 1:00 по местному времени 20 мая. Обвалилась крыша бара площадью 700 кв. метров, находившегося на третьем этаже трёхэтажного здания. В настоящее время проходит расследование обстоятельств и причин случившегося.

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