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В калужском Людиново задержан курьер с крупной партией наркотиков

Происшествия

Мужчине грозит наказание до 20 лет лишения свободы

Людиново, Калужская область, 20 мая 2019, 11:07 — REGNUM  В Людиновском районе Калужской области 27-летний местный житель был задержан полицией с крупной партией наркотиков. Как сообщил 20 мая корреспонденту ИА REGNUM заместитель Людиновского городского прокурора Сергей Гайдуков, обвиняемый с 2018 года состоял в преступной группе, которая занималась незаконным сбытом наркотических средств на территории города.

Обвиняемый занимался сбытом синтетических наркотиков через «закладки» на территории Людиново. В ноябре 2018 года он получил от «координатора» группы адреса, по которому должен был забрать крупную партию наркотика.

Незаконные действия были пресечены сотрудниками полиции. После задержания при сбытчике были найдены наркотики, а также была обнаружена «закладка», содержащая 40 свертков наркотических средств в крупном размере. Уголовное дело расследовалось следственным управлением УМВД России по Калужской области.

«Людиновская городская прокуратура в ходе судебного рассмотрения уголовного дела намерена поддержать обвинение, предъявленное органами предварительного следствия. Санкция инкриминируемого преступления, предусмотренного ст. 228.1 ч. 4 УК РФ предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет», — сказал Сергей Гайдуков.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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