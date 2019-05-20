Офицер полиции в США подозревается в «заказе» любовнику убийства его дочери

Нью-Йорк, США, , 11:04 — REGNUM Офицер полиции Нью-Йорка, по версии следствия, могла заплатить своему любовнику, чтобы тот нашел киллера для убийства своей собственной дочери, а также бывшего мужа заказчицы, сообщает The Washington Examiner.

34-летняя мать двоих детей Валери Цинцинелли, работающая в полиции 12 лет, арестована после того, как, предположительно, заплатила своему любовнику $7000 за организацию двойного убийства. Дочь любовника, 54-летнего Джона Дируббы, по мнению Цинцинелли (как сообщается), «путалась под ногами» в их отношениях.

Полицейская, согласно судебным документам, потребовала от любовника организовать дело так, чтобы киллер с перерывом в неделю или месяц убил обоих жертв. Дирубба заниматься убийствами не захотел и с помощью ФБР организовал прослушку разговоров с Цинцинелли и инсценировал преступление.

У Дируббы есть свой собственный список преступлений, включая кражу в особо крупных размерах и сделку о признании вины, когда он признался в получении украденной собственности.

Цинцинелли, которая была обвинена в заговоре с целью убийства, уже находилась под особым вниманием полиции после 2017 года и инцидентов, связанных как с Дируббой, так и с ее бывшим мужем.