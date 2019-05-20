Тюменец за день совершил два ДТП: разбито восемь автомобилей

Тюмень, , 10:39 — REGNUM Пьяный тюменец за рулём утром 20 мая устроил два ДТП, разбив восемь автомобилей. Его задержали сотрудники дорожно-патрульной службы, когда он накинулся на их машину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

Первое ДТП 33-летний тюменец устроил во дворе дома на улице Пермякова — въехал в припаркованные SsangYong, Nissan Almera, Renault, два автомобиля Toyota, «Волгу» и «Ладу Весту». Затем выскочил из своего автомобиля и, сев за руль разбитого автомобиля Renault с логотипом «Яндекс.Такси», умчался.

Второе ДТП он устроил на автомобильной развязке улиц Пермякова и Федюнинского, въехав в заднюю часть автомобиля Toyota. Выскочил из машины и подбежал к автомобилю ДПС, стоявшей в соседнем ряду. Сотрудники ГИБДД задержали нарушителя, заковав его в наручники.

Мужчина, как выяснилось, был пьян. Его показатели на алкотестере составили 0,05 мг/алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. При этом он отказался от медицинского освидетельствования в наркодиспансере.

Как отмечают в УГИБДД по Тюменской области, дебошир не является злостным нарушителем правил дорожного движения. Сейчас полицейские-дознаватели выясняют все обстоятельства происшествия.