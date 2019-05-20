«Способ интересный»: о схеме хищения денег через терминалы

Барнаул, , 10:41 — REGNUM Доцент кафедры информационных технологий ИФМО Алтайского государственного педагогического университета Алексей Ушаков не слишком верит, что новая схема хищения денег построена на недочётах в сценариях работы платёжных терминалов Сбербанка. Вместе с тем, комментируя корреспонденту ИА REGNUM информацию о надёжности терминалов данной кредитной организации, и возможности осуществления платежа за другого человека, он не исключил, что мошенники, возможно, сопровождают жертву, подводя её к ошибке.

«Способ воровства денег через терминалы интересный. Но если бы это сказал не Сбербанк, я бы не поверил, что этот метод достаточно надёжен, чтобы его опасаться. Он способен срабатывать в одном случае из ста. И мошенникам нужно снова и снова устанавливать ловушку, то есть устанавливать экран выбора способа оплаты. Это нужно делать так часто, что они в конце концов привлекут к себе внимание. Возможно экраны входа и оплаты слишком похожи. Возможно мошенники сопровождают жертву, подводя её к ошибке, например, подсказывают неуверенным пользователям неправильные действия».

Напомним, ранее «Коммерсант» со ссылкой на неназванных сотрудников Сбербанка сообщил, то платёжные терминалы настроены таким образом, что можно сначала выбрать назначение платежа, сумму и только в самом конце — способ оплаты. Но мошенническая схема, при которой возможно хищение средств, сработает только в том случае, если с момента начала операции и времени введения пин-кода потенциальной жертвой злоумышленников пройдёт не более полутора минут. Также в Сбербанке заявили, что все терминалы кредитной организации надёжно защищены и призвали граждан быть внимательнее.

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