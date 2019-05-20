Понедельник, 20 Мая 2019 года
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Расстрел бара в Бразилии: свыше 10 человек погибли

Происшествия

Один человек пострадал

Бразилиа, 20 мая 2019, 09:39 — REGNUM  В результате нападения боевиков на бразильский город Балем, расположенный на севере страны, погибли по меньшей мере 11 человек, сообщает 20 мая Al Jazeera.

Нападавшие прибыли на автомобилях и мотоцикле в один из местных баров, в результате стрельбы погибли пять мужчин и шесть женщин, один человек получил ранение, сейчас ему оказывается вся необходимая помощь.

Представители правоохранительных органов не сообщают подробностей. Ответственность за преступление не взяла ни одна группировка.

В данном регионе за первый квартал 2019 года было убито 756 человек.

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Организованная преступность в Латинской Америке
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