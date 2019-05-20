В Индонезии задержали десятки подозреваемых в организации ряда атак 22 мая

Джакарта, , 09:30 — REGNUM Полиция Индонезии задержала десятки подозреваемых в организации террористических атак 22 мая 2019 года, в день когда Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявит результаты всеобщих выборов, проводимых в стране 17 апреля, сообщает Sindonews.

Начальник отдела по связям с общественностью штаба полиции Индонезии, генеральный инспектор полиции Мухаммед Икбал заявил, что десятки подозреваемых были арестованы. По его словам, в ходе операций было обнаружено пять самодельных бомб в различных местах на острове Ява и в провинции Северный Сулавеси.

По версии следствия, несколько подозреваемых собирались использовать сеть Wi-Fi для детонации взрывных устройств. Ожидается также, что около 32 тыс. полицейских и военнослужащих будут мобилизованы в Джакарте для поддержания правопорядка 22 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство США в Джакарте предупредило своих граждан о возможных демонстрациях в связи с объявлением результатов выборов 22 мая 2019 года. Посольство призвало граждан США в Индонезии быть осторожными.

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