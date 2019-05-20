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В ООН предупредили о риске попадания в Тихий океан ядерных отходов США

Происшествия

«Ядерный гроб», который США построили в конце 1970-х годов на острове Ранит для хранения радиоактивных отходов, разрушается

В ООН предупредили о риске попадания в Тихий океан ядерных отходов США
Ядерные отходы

Вашингтон, 20 мая 2019, 09:18 — REGNUM  Радиоактивные отходы от испытаний Соединенным Штатами ядерного оружия могут попасть в Тихий океан, об этом, как передает Fox News, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

По его словам, так называемый «ядерный гроб», который США построили в конце 1970-х годов на острове Ранит для хранения радиоактивных отходов, разрушается.

Он отметил, что президент Маршалловых Островов Хильда Хейн очень обеспокоена из-за риска утечки радиоактивных материалов в этом районе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники университета Орхуса (Дания) обнаружили архивный документ, который позволяет точнее определить, как и на каких условиях в 1960-х годах в Гренландии функционировала американская военная база Camp Century.

Сообщалось, что вода, использовавшаяся для охлаждения атомного реактора на военной базе, сливалась непосредственно в снег и лед острова.

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