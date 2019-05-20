«Были слышны взрывы»: в Улан-Удэ горел пункт обмена газовых баллонов

Улан-Удэ, , 09:17 — REGNUM В Улан-Удэ 19 мая произошёл пожар в СТО и пункте обмена газовых баллонов. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по Бурятии, по прибытии первого пожарного расчёта горели кровля станции техоблсуживания и помещение пункта обмена.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, по словам местных жителей, были слышны взрывы.

«Пожарные МЧС России в условиях, сопряжённых с риском для жизни и здоровья, боролись с огнём. Существовала угроза повторных взрывов газовых баллонов, а также перехода огня на жилые строения. На месте было развернуто два боевых участка на защиту домов и тушение пожара. Благодаря оперативным и грамотным действиям огнеборцев удалось предотвратить распространение огня и взрывы газового оборудования», — отметили в МЧС.

По словам пожарных, сложность заключалась в том, что здание было обшито металлосайдингом, из-за чего им пришлось вскрывать крышу здания, и только после полностью тушить горящие материалы. Пожар был ликвидирован спустя полтора часа.

В результате пункт обмена газовых баллонов полностью сгорел, кровля СТО повреждена на площади 250 кв. метров. Погибших и пострадавших нет. Для установления причин и обстоятельств пожара на месте работают дознаватели МЧС России и сотрудники испытательной пожарной лаборатории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналогичный пожар произошёл в Екатеринбурге, где горел склад на заводе металлоконструкций. Из-за высокой температуры взрывались находившиеся здесь газовые баллоны. Общая площадь возгорания составила 1500 кв. метров.

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