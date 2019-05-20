Четыре человека пострадали при поножовщине в Петербурге

Санкт-Петербург, , 09:10 — REGNUM Четыре человека получили ножевые ранения во время конфликта в одном из кафе на юге Петербурга. По данным СМИ, пострадавшие — трудовые мигранты из Азии, а напавшие на них, возможно, являются выходцами с Кавказа.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, поножовщина произошла в воскресенье, 19 мая, около 23:00 на улице Салова. Здесь расположены многочисленные склады и торговые базы, на которых обычно работают мигранты.

«Неизвестные преступники <…> нанесли ножевые ранения четырем мужчинам в возрасте 24, 32 и 33 лет, после чего с места происшествия скрылись на автомобиле Ravon и автомобиле Chevrolet», — отметили в полиции.

Госпитализация потребовалась двоим пострадавшим. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства конфликта, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным издания «Фонтанка», пострадавшие мужчины приехали в Петербург на заработки из Узбекистана. Один из раненых находится в НИИ Скорой помощи в тяжелом состоянии, он получил несколько проникающих ножевых ранений. Как установлено, одна из машин, на которых скрылись преступники, принадлежит молодому уроженцу Дагестана.

Напомним, 12 мая до 120 человек приняли участие в массовой драке в Санкт-Петербурге. Потасовку на улице Савушкина устроили фанаты футбольных команд «Зенит» и ЦСКА. Три человека были доставлены в больницу, несколько участников драки были задержаны и привлечены к административной ответственности.

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