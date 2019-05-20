В Омской области мать заперла сына в сарае на ночь за прогулы в школе

Омск, , 08:57 — REGNUM В Омской области проводится доследственная проверка в отношении жительницы посёлка Любинский Любинского района, которая 15 мая избила 10-летнего сына и совместно с 19-летней дочерью незаконно лишила мальчика свободы. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 мая в областном следственном управлении СКР.

Женщина с дочерью подозреваются в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, женщина избила сына ремнём за то, что он прогулял уроки. Затем она привязала его в сарае к столбу, затолкала в рот носки, чтобы ребёнок не звал на помощь, и завязала марлевой повязкой. Затем сельчанка выключила в сарае свет и закрыла его на замок, оставив там мальчика на ночь. Ей помогала 19-летняя дочь.

Погода была прохладной, в сарае не было отопления, а мальчик был одет лишь в футболку и спортивные штаны. К тому же он был босым.

Школьнику удалось отвязаться и вылезти через окно. Он прибежал к другу и рассказал ему о произошедшем. Мать друга обратилась в полицию. Согласно заключению экспертизы, у мальчика имеются телесные повреждения в виде кровоподтёков, которые могли возникнуть от ударного воздействия тупых предметов. Вред здоровью не причинён. В настоящее время ребёнок находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

В отношении матери полиция возбудила уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Материалы переданы в Любинский межрайонный следственный отдела СУ СК России по Омской области. Следствие проводит проверку по признакам преступлений, предусмотренных ст. 117 УК РФ («Истязание»), ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»). Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решён по итогам проверки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, следствие проверяет появившуюся в соцсети информацию о том, что в одном из частных детсадов Омска нянечка бьёт детей младшей группы. В ходе проверки, в том числе, будет дана правовая оценка действиям работников детского сада.

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