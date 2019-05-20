В Оренбуржье по факту смертельного пожара возбуждено уголовное дело

Пос. Адамовка, Оренбургская область, 20 мая 2019, 08:48 — REGNUM В Оренбургской области доследственная проверка по факту пожара стремя погибшими завершилась возбуждением уголовного дела. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по региону. Производство возбудили по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
Напомним, утром 19 мая в райцентре Адамовка произошел пожар в частном доме пол. Родимцев. После ликвидации возгорания обнаружили тела трех человек: 68-летней хозяйки дома, а также же ее дочери и сына.
По предварительным данным, родственники проживали вместе. Спиртными напитками не злоупотребляли.
В результате пожара дом сгорел полностью. В ликвидации ЧП задействовали 28 человек и 12 спецмашин.
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