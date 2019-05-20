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В Омске СК проверяет информацию об избиении детей в детсаду

Происшествия

В появившейся информации речь идёт о частном учреждении

В Омске СК проверяет информацию об избиении детей в детсаду
Джованни Браголин. Плачущий мальчик (фрагмент)

Омск, 20 мая 2019, 08:19 — REGNUM  Омские следователи начали проверку информации о причинении детям телесных повреждений в частном детском саду. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 мая в областном следственном управлении СКР.

Информация о том, что няня бьет детей младшей группы в частном детском саду, появилась в том числе в соцсети.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства причинения двухлетним сёстрам телесных повреждений, выяснено, имелись ли аналогичные случаи в отношении других детей, посещающих детский сад, дана правовая оценка действиям работников детского сада», — говорится в сообщении ведомства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее следствие начало проверку по информации о том, что в Омске в одном из детсадов воспитательница связывала детей и заклеивала им рот скотчем.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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