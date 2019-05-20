В Донбассе найден тайник с автоматами и гранатомётами

Мостки, Украина, , 08:14 — REGNUM Украинские правоохранительные органы обнаружили на подконтрольной Украине территории ЛНР спрятанный арсенал оружия. Об этом сообщили 19 мая в пресс-службе «нацполиции Луганской области» Украины.

В тайнике находились пять реактивных гранатомётов РПГ-22 и РПГ-26, шесть автоматов Калашникова, 57 гранат РГД-5, Ф-1, РГО и РКГ, три противопехотные мины МОН-50 и около 11 тыс. патронов разного калибра.

Оружие нашли в гараже, принадлежащем 58-летнему жителю города Мостки.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее на подконтрольной Украине территории ЛНР спецслужбы задержали четырёх боевиков ВСУ, продававших оружие.

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Напомним, после начала гражданской войны в Донбассе Украину захлестнул вал незаконного оружия, основная масса которого идёт из зоны боевых действий.